Zo veranderde Nederland door het corona-virus

Iets meer dan een maand geleden werd er voor het eerst corona bij iemand in Nederland vastgesteld. Een man in Brabant werd ziek en daarna verspreidde het virus zich snel.

In Nederland zijn tot nu toe 1766 mensen door het virus overleden en 6875 kwamen met corona in het ziekenhuis terecht.

De laatste dagen lijkt het de goede kant op te gaan en komen er steeds minder mensen in het ziekenhuis terecht. Door de maatregelen die in Nederland zijn genomen, lijkt de verspreiding minder snel te gaan. Maar er veranderde wel veel in Nederland. In de video hierboven zie je hoe dat ging.

Wereld

Ook in de rest van de wereld is veel veranderd door het coronavirus. In de volgende video zie je daar meer over.