Kinderen maken zich meer zorgen én willen weer naar school

Kinderen maken zich steeds meer zorgen over het corona-virus. Dat blijkt uit een groot onderzoek van het Jeugdjournaal. Daarin vroegen we ook of jullie school missen en wat jullie van de maatregelen in Nederland vinden.

Ouders

Een maand geleden maakte 70 procent van de kinderen zich zorgen over het corona-virus, nu maakt 87 procent zich zorgen. Eerste waren jullie vooral bang om zelf ziek te worden, nu is er vooral de angst dat jullie ouders ziek worden.

School missen

Toen de scholen voor het eerst dicht gingen vond bijna de helft van de kinderen dat wel een fijn idee. Maar nu het echt zo is, zijn jullie er toch een stuk minder blij mee. Slechts 1 op de 5 kinderen is blij dat de scholen dicht zijn. De meeste kinderen willen snel weer terug naar school.

Regels

Ook al missen veel van jullie school, de strenge regels tegen het corona-virus vinden de meeste kinderen goed. Slechts 1 op de 10 kinderen vindt de regels te streng. 1 op de 10 kinderen wil juist nog strengere regels.