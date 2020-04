Fedde en Linne naar finale Jeugdjournaal Wedstrijd

Fedde maakte een filmpje over 'Oranje Jet', een vrouw in de buurt die alles oranje heeft.

Fedde is 11 jaar en komt uit Sint- Michielsgestel. Zijn favoriete serie is Gumball, hij gebruikt het liefst de tranen van het lachen-emoji en zou best eens een dagje willen ruilen met zijn opa.

Linne is 10 jaar en komt uit Veenendaal. Haar lievelings-emoji is een gezichtje met hartjes als ogen en haar favoriete YouTuber is Bibi. Als ze een dagje mocht ruilen met iemand, dan zou dat ook met Bibi zijn. Of met presentator Joris van het Jeugdjournaal!

Linne maakte een filmpje op de boerderij van haar vriendin over de boerenprotesten van een tijdje geleden: