Middag-update: alleen Nederlandse muziek op de radio?!

Iedere 'schooldag' praten we je in de middag-update bij over het laatste nieuws. Dit keer over onder andere schone lucht in China, een quiz op je balkon en een origineel idee op een school in Almere.

Ook is er nieuws over een organisatie die opkomt voor Nederlandse artiesten. Ze willen dat radiostations veel meer Nederlandse muziek moeten draaien. De artiesten verdienen minder doordat ze niet meer optreden. Door deze actie zouden ze wat meer kunnen verdienen.