100 boeken nu gratis online te lezen

Het zijn boeken voor kinderen én volwassenen. Ze zijn te lezen via de app ThuisBieb. Die is gratis te gebruiken tot en met 10 mei. Iedereen kan de boeken lezen, ook mensen die geen lid zijn van de bieb.

Goed nieuws voor iedereen die van lezen houdt: vanaf vandaag zijn zo'n 100 boeken gratis online te lezen. De Bibliotheek heeft dit bedacht omdat ze iets liefs willen doen in deze tijd.

Helaas is de app alleen nog te gebruiken op iPhones en iPads. Over een tijdje komt er ook een app voor kinderen met een Android-telefoon of tablet.