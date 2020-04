Het is officieel de eerste warme dag van het jaar

Je hebt het vast wel gemerkt: de zon schijnt flink vandaag. Het is zelfs de eerste officiële warme dag van het jaar, want de temperatuur kwam op de grens van 20 graden.

Vandaag werd het warmer dan 20 graden bij het meet-station in de plaats de Bilt in Utrecht. Pas als het daar gemeten wordt, heet het officieel een warme dag.

Gisteren werd het op sommige plekken in het land al warmer dan 20 graden. Maar werd die temperatuur nog niet in Utrecht gemeten. Daar was het net iets kouder.

Geen record

In sommige jaren werd het in maart al warmer dan 20 graden. Daarom is het geen record. Vorig jaar werd het op 7 april voor het eerst zo warm. Ook de komende dagen blijft het nog lekker warm.

We kregen veel zonnige foto's van jullie: