Wat moet je doen met een kapotte beugel nu de ortho dicht is?

Een bezoek aan de tandarts of orthodontist zit er op dit moment niet in. Maar wat moet je doen als er bijvoorbeeld één van de slotjes op je tanden los zit? Pien van 12 heeft een beugel op haar ondertanden, en zou volgende week ook slotjes op haar boventanden krijgen. Maar dat gaat niet door.

In Nederland hebben 200.000 kinderen een beugel en het grootste deel daarvan kan nu dus niet bij de orthodontist terecht. Dat is de arts die over beugels gaat. Zij zitten erg dicht bij je gezicht, en kunnen daardoor geen 1,5 meter afstand houden. Daarom moeten ze gesloten blijven tot 28 april.