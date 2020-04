Bijna geen zomervakanties geboekt

Veel mensen durven vanwege de corona-crisis geen zomervakantie te boeken. Dat staat in de krant De Telegraaf. Mensen zijn bang dat hun vakantie niet door kan gaan en daarom besluiten ze om niet te boeken.

Grote kans dat jouw ouders ook nog geen vakantie hebben geboekt. Of misschien zelfs wel een vakantie hebben afgezegd. Het kan natuurlijk ook dat je dit jaar sowieso niet op vakantie zou gaan.

Is het erg om een jaar niet op vakantie te gaan of maakt dat jou niet zoveel uit? Laat het hieronder even weten.