30 miljoen mondkapjes besteld voor Nederlandse ziekenhuizen

De minister voor Medische Zorg vertelde gisteren in het programma Op1 dat hij 30 miljoen mondkapjes heeft besteld. Ook wordt er gekeken of er veel meer mondkapjes in Nederland zelf gemaakt kunnen worden.

De kapjes zijn hard nodig. Nederlandse ziekenhuizen gebruiken er iedere week zo'n 4,5 miljoen.

Nog meer

Ook andere landen willen nu heel graag mondkapjes hebben. De minister vertelde verder dat ze in alle uithoeken van de wereld aan het kijken zijn hoe ze aan meer mondkapjes kunnen komen.

In sommige landen is het voor iedereen verplicht om mondkapjes te dragen. In Nederland is dat niet zo. Lucas zocht uit hoe dat precies zit: