Derde natuurbrand in Drenthe in korte tijd

Voor de derde keer in korte tijd was er een brand in een natuurgebied in de provincie Drenthe. Het vuur ontstond gisteravond in een stuk natuur bij het dorp Elim.

Volgens de brandweer waren er in het gebied meerdere kleine brandjes. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Meerdere branden

Eerder die dag was er ook al een natuurbrand bij een ander dorp in de provincie. En ook een dag daarvoor ontstond er vuur in een natuurgebied in Drenthe. Meerdere brandweerlieden uit de omgeving waren nodig om het vuur te blussen.

De branden trokken veel publiek en dat was volgens de brandweer niet de bedoeling. Iedereen moest weg blijven om de brandweer de ruimte te geven.