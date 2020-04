Ayoub en Emma zijn derde en vierde finalist van de Jeugdjournaal Wedstrijd

Ayoub is 11 en komt uit Amsterdam. Hij doet aan voetbal en turnen en wil later veel over de wereld gaan reizen. Zijn lievelings-emoji is die met één oog dicht zijn tong uitsteekt. Hij zou wel een dagje willen ruilen met Youssef van het Jeugdjournaal.

We kregen bijna 400 filmpjes van kinderen voor de Jeugdjournaal Wedstrijd! De bedoeling was om een filmpje te maken over een onderwerp dat jij interessant vindt. De jury heeft 10 finalisten gekozen, en die worden deze week bekend gemaakt. Op deze pagina kan je alle inzendingen bekijken .

Emma is ook 11 en komt uit het Noord Hollandse Bovenkarspel. Ze wil wel een dag YouTuber Dylan Haegens zijn. Haar lievelings-app is TikTok en ze wil later graag presentatrice worden of in de zorg gaan werken. Ze doet ook aan tennis, turnen, pianospelen en zingen. De lachen van het huilen-emoji gebruikt ze het meest.

De video van Emma gaat over een superoude molen in haar dorp die met Oud & Nieuw is afgebrand: