Online vogelcursussen voor alle thuiszitters

Met het mooie weer zitten veel mensen deze dagen op het balkon of in de tuin. Dat merken ze ook bij de Vogelbescherming. De organisatie krijgt veel vragen over vogels en vogelsoorten. Daarom biedt de organisatie nu gratis online vogelcursussen aan.

Zien we deze vogel meer dan normaal? Hoe kan ik een koolmees herkennen? Welk geluid maakt een merel? Allemaal voorbeelden van vragen die binnenkomen bij de Vogelbescherming. De organisatie merkt op dat veel meer mensen om zich heen kijken nu ze veel thuiszitten.