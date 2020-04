Middag-update: strengere Whatsapp-regels en diploma-uitreiking met robots

Iedere 'schooldag' praten we je in de middag-update bij over het laatste nieuws. Dit keer over strengere regels van Whatsapp, tegen het verspreiden van nepnieuws.

Robots krijgen diploma en winkelwagens in de wachtrij

Op een Japanse universiteit is een diploma-uitreiking gehouden met robots. Er waren studenten afgestudeerd, maar die moesten thuisblijven vanwege het corona-virus. Dit was een mooie oplossing, vond de universiteit. En in de Verenigde Staten moeten sommige mensen een uur in de rij staan voor de supermarkt. Hoe dat eruitziet zie je in de video hierboven.