Jasmijn en Teun ook in de finale van de Jeugdjournaal Wedstrijd

Deze week maken we iedere dag twee finalisten van de Jeugdjournaal Wedstrijd 2020 bekend. Vandaag zijn dat Jasmijn en Teun. Jasmijn Jasmijn is 10 jaar en woont in Breda. Op tv kijkt ze het liefst naar de serie De Regels van Floor, later wil ze graag dierenarts of actrice worden, en ze zou wel voor een dagje haar beste vriendin willen zijn. Toneelspelen vindt Jasmijn heel leuk en ze krijgt zelfs toneelles.

We kregen bijna 400 filmpjes van kinderen voor de Jeugdjournaal Wedstrijd! De bedoeling was om een filmpje te maken over een onderwerp dat jij interessant vindt. De jury heeft 10 finalisten gekozen, en die worden deze week bekend gemaakt. Op deze pagina kan je alle inzendingen bekijken.

Jasmijn heeft voor haar filmpje haar broertje geïnterviewd. Hij heeft misschien dyslexie en wordt hier nu op getest:

Teun is ook 10 en komt uit Muiden. Later wil hij graag piloot of dj worden. Hij wil dan ook wel een dag met Martin Garrix ruilen. Verder speelt hij gitaar, vindt hockeyen en voetballen erg leuk en is hij fan van Ajax. Zijn lievelings-emoji is het oranje hartje. Die gebruikt hij vaak bij het appen met zijn vriendinnetje. In het filmpje van Teun interviewt hij Danny Ghosen. Dat is een journalist en presentator en hij heeft meegedaan aan het programma Expeditie Robinson:

