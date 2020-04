Bijna 7000 kinderen zijn kwijt en doen niks voor school

Bijna 7000 leerlingen zijn kwijt. Dat heeft een organisatie die zich inzet voor basisscholen bekendgemaakt. Scholen kunnen die kinderen niet bereiken en weten dus niet hoe het met ze gaat.

Deskundigen maken zich zorgen over en daarom proberen ze de kinderen toch te vinden. Zo gaan ze langs in de buurt en proberen ze op bezoek te gaan bij gezinnen. Ook vragen ze aan klasgenoten of zij hun vriend of vriendin nog wel hebben gesproken.

Onveilig

De scholen maken zich zorgen, omdat sommige kinderen het thuis lastig hebben. Bijvoorbeeld omdat hun ouders geen Nederlands spreken of omdat er geen goede plek is om te werken. Bij sommige kinderen is het thuis onveilig. Bijvoorbeeld omdat er vaak ruzie is met mishandeling.

Arie Slob, de minister van Onderwijs, heeft vorige week gezegd dat kinderen die in zo'n situatie zitten, toch naar school mogen.