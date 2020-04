Eredivisie gaat misschien half juni verder, zonder publiek

De KNVB wil de eredivisie toch nog afmaken. Daarom kijkt de voetbalbond of de wedstrijden vanaf half juni weer door kunnen gaan. Het plan is om eind juni en in juli de laatste wedstrijden van de competitie tussen de beste clubs van Nederland alsnog te spelen.

Eerder kan niet, omdat voetbalwedstrijden tot 1 juni sowieso verboden zijn. Of de corona-maatregelen daarna blijven gelden, is nog niet duidelijk.

Zonder publiek

Als de wedstrijden in juni en juli doorgaan, zullen ze in ieder geval zonder publiek gespeeld worden. Je kunt dan wel thuis op televisie naar de wedstrijden kijken. Zijn wedstrijden zonder publiek eigenlijk wel leuk? Reageer op onze stelling!