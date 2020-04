Een gek gezicht in Zwolle. Daar is een wilde zeehond gespot. Normaal gesproken zwemmen zeehonden in de Waddenzee. Maar deze is per ongeluk de verkeerde kant op gezwommen.

dierenambulance_zwolle Frankhuis

Dinsdag eind van de middag zijn twee meldingen binnengekomen van een #zeehond in #Zwolle. Het dier zwom rustig rond in het Zwarte water. Voorbijgangers keken raar op toen zij het dier zagen zwemmen. En namen telefonisch contact op met de #Dierenambulance #Zwolle . * * Een melding van een zeehond krijgen wij niet dagelijks. Daarom heeft onze centralist direct contact opgenomen met #Zeehondencentrum #Pieterburen. Een medewerker van #Pieterburen wist onze centralist te vertellen dat het dier uit #Rogat afkomstig is. Het dier is gisteravond vanuit #Rogat vertrokken en naar onze stad gezwommen. Het gaat om een grijze zeehond van ongeveer 200 kg. De zeehond red zich prima in de wateren. En vindt genoeg voedsel zoals karpers en snoeken. De medewerker van Pieterburen vertelde ons dat de zeehond eerder in Amsterdam en Utrecht is gesignaleerd. * * Ziet u de zeehond? Jaag het dier niet op en laat het met rust! Wij willen u vragen om contact met onze #Dierenambulance op te nemen. Wilt u dan de locatie aan ons doorgeven. U mag ook een e-mail sturen naar info@dierenambulancezwolle.nl. Wij kunnen dan de locatie doorsturen naar de specialisten van #Pieterburen #Zeehondencentrum, zodat zij de route van de zeehond in de gaten kunnen houden.