Asieldieren populair in corona-tijd

Dierenasiels merken dat veel mensen een huisdier willen. Er worden namelijk veel katten en honden opgehaald. Omdat mensen door de corona-maatregelen nu meer thuis zijn, vinden ze het gezellig om een dier te hebben.

Niet voor eventjes

Dierenasiels zijn blij als ze dieren een nieuw baasje kunnen geven, maar ze vinden het niet voor iedereen een goed idee. De asiels waarschuwen dat mensen niet zo maar een dier moeten nemen. Je moet het volgens hen alleen doen als je er voor langere tijd goed voor kunt zorgen.

Lucas ging langs bij het dierenasiel in Hilversum, waar het ook erg druk is de laatste tijd. Je ziet het in de video hierboven.