Noek en Isabel zijn finalisten van de Jeugdjournaal Wedstrijd

Noek is 11 jaar en komt uit Denekamp. Haar hobby's zijn tekenen en volleybal. Ze wil later het liefst mode-ontwerper worden, maar presenteren vindt ze ook leuk. Haar lievelingsemoji is die met tranen van het lachen.

Isabel is 10 jaar en komt uit Heemstede. Haar hobby is tekenen. Dat doet ze nu soms samen met een vriendin via de telefoon. Verder sinds ze sinds kort op basketbal. De leukste emoji vindt ze de drol met oogjes. Isabel vindt het menselijk lichaam heel interessant en dan vooral bloed. Daarom wil ze later graag bloedonderzoeker worden.

Voor haar reportage skypte met een restauranthouder over de corona-maatregelen. Hoe moet dat nu met zijn zaak?