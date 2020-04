Hoe vier je Pasen in de corona-tijd?

Veel scholen hadden vandaag een paasontbijt gepland. Jammer genoeg kan dat niet doorgaan. Ook veel andere paastradities zijn afgelast, zoals paasvuren en kerkdiensten. Veel kinderen vinden het best jammer.

Toch bedenken ook veel mensen creatieve oplossingen. Bijvoorbeeld een kerkdienst via een livestream of toch nog samen ontbijten via Skype. Eieren zoeken in de tuin of in huis kan natuurlijk wel nog steeds.

Vind jij het jammer dat het paasontbijt niet doorgaat? Of maakt het jou niet zoveel uit?