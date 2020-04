Oproep: Wat wil jij weten van actrice Bobbie Mulder?

Actrice Bobbie Mulder speelt de hoofdrol in de populaire serie De Regels van Floor. Kort geleden won de serie nog een Emmy Kids Award. Dat is de belangrijkste prijs voor kinderfilms en series. Wij gaan actrice Bobbie binnenkort interviewen. Wat wil jij van haar weten?

En wie weet zie jij jezelf dan wel terug in het Jeugdjournaal!

Bobbie is 14 jaar en speelt sinds 2018 de rol van Floor. Inmiddels wordt het derde seizoen van de serie uitgezonden. Elke zondag om 9 uur 's ochtends is een nieuwe aflevering te zien op NPO Zapp.

De serie gaat over de eigenwijze Floor. In alle afleveringen krijgt ze te maken met problemen. Wat bijvoorbeeld als je ouders willen verhuizen maar jij niet? Wat doe je als de hele klas bij de paardenclub zit maar jij paarden superstom vindt? In elke aflevering bedenkt Floor twee regels die zij belangrijk vindt.

De serie is gebaseerd op de boeken van Marjon Hoffman.