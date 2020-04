Middag-update: bomen met lieve berichten en kapper werkt in speciaal pak

Iedere 'schooldag' praten we je in de middag-update bij over het laatste nieuws. Dit keer over Nederlandse bedrijven die mondkapjes gaan maken. Ook staat er in de plaats Nijverdal een boom waar mensen berichten in kunnen hangen. En dat is een succes!

Kapper

En moet jouw haar al geknipt worden? Een kapper in Indonesië heeft een manier bedacht om tóch te kunnen werken. Je ziet het allemaal in de video hierboven!