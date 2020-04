Nederlandse bedrijven gaan miljoenen mondkapjes maken

Tot nu toe zijn deze mondkapjes gekocht bij fabrieken in het buitenland. Maar veel landen kopen mondkapjes en daardoor kan het lang kan duren voor ze in Nederland zijn.

In de Nederlandse ziekenhuizen zijn per week zo'n 4,5 miljoen speciale harde mondkapjes nodig. En 8 miljoen stoffen mondkapjes.

Er waren nog geen mondkapjesfabrieken in Nederland. Ze worden straks in andere fabrieken gemaakt, bijvoorbeeld in een beddenfabriek. De machines die ze gebruiken voor het maken van matrassen lijken op de machines die nodig zijn voor het maken van mondkapjes.

Er zijn ook Nederlandse bedrijven die speciale brillen voor verpleegkundigen gaan maken. Of machines die zieke mensen helpen met ademen.

Niet voor iederen

In sommige landen is het voor iedereen verplicht om mondkapjes te dragen. In Nederland is dat niet zo. Lucas zocht uit hoe dat precies zit: