Er is een film over kickbokskampioen Amira

Er is een serie gemaakt over kickbokstalent Amira. Het meisje van 10 jaar is al vier keer wereldkampioen geworden. Amira en haar ouders zijn een jaar lang regelmatig gevolgd door een cameraploeg. Tijdens belangrijke wedstrijden, maar ook gewoon thuis en in de sportschool.

In het begin was het wel een beetje wennen, maar nu vind ik het gewoon heel leuk. Amira

In Marokko is Amira al best bekend en ze hoopt dat meer mensen in Nederland haar ook leren kennen.

Dan loop ik op straat en gaan ze fluisteren: Amira Amira. Omdat ze die documentaire hebben gezien. Amira