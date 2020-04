Hoe voorkom je spieken als toetsen thuis worden gemaakt?

De komende weken maken leerlingen in het laatste jaar van de middelbare school belangrijke toetsen: de schoolexamens. Normaal gesproken zouden de leerlingen eindexamen doen, maar door het corona-virus gaan die niet door. Het eindcijfer op de schoolexamens bepalen uiteindelijk of de leerlingen geslaagd zijn of niet.

Op school is er natuurlijk genoeg afstand tussen de tafeltjes en een leraar die in de gaten houdt of je spiekt, maar thuis achter de computer kan dat niet. En de verleiding om een antwoord te googelen is dan groot. Of stiekem je lesboek erbij te pakken... of om een klasgenoot te appen.

Oplossing

Om ervoor te zorgen dat leerlingen niet gaan spieken moeten er oplossingen bedacht worden. Op het Teylingencollege Leeuwenhorst in Noordwijkerhout hebben ze iets bedacht. Tijdens het schoolexamen staat de webcam aan. Zo kunnen leraren meekijken met wat de leerling doet. Ook zijn er programma's die het merken als je een andere site opent.

De leerlingen hoeven niet mee te doen. Ze mogen ook nee zeggen. Dan moet er naar een andere oplossing gezocht worden.