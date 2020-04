Milan en Emma zijn de laatste twee finalisten

Deze week hebben we iedere dag twee finalisten bekendgemaakt voor de Jeugdjournaal Wedstrijd. Vandaag komen daar de laatste twee bij: Milan en Emma.

Milan

Milan is 11 jaar en woont in 's-Heerenberg in Gelderland. Hij vindt het leuk om muziek te luisteren, piano te spelen, filmpjes te maken en te goochelen. Hij wil daarom wel een dag ruilen met illusionist Victor Mids van het programma Mindf*ck. Milan doet mee met de Jeugdjournaal Wedstrijd omdat hij later graag journalist wil worden.

In zijn filmpje interviewt Milan mensen op straat. Hij is benieuwd of zij zich zorgen maken over het corona-virus: