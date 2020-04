Hoera! Prinses Ariane is jarig

Feest in paleis Huis ten Bosch in Den Haag! Prinses Ariane viert vandaag haar 13e verjaardag. Ze is de jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Net als alle andere Nederlandse kinderen zit Ariane thuis. Daarom zal ze het vandaag niet bij haar klasgenoten vieren, maar in eigen huis.