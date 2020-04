Middag-update: etalagepoppen vervangen voetbalfans en een sportende president

Iedere 'schooldag' praten we je in de middag-update bij over het laatste nieuws. Dit keer over een voetbalstadion in Wit-Rusland die volstaat met etalagepoppen. Ze moeten alle voetbalfans vervangen, die niet durven langs te komen.

Boris Johnson

En het gaat goed met de Britse premier Boris Johnson. Hij ligt niet meer op de intensive care, de ziekenhuis-afdeling voor mensen die heel veel hulp nodig hebben. Hij blijft voorlopig nog wel in het ziekenhuis. Dat en meer nieuws zie je in de video hierboven!