Voedselbank krijgt gigantisch veel chips en snoep

De Voedselbank heeft ontzettend veel lekkers gekregen. Het gaat om bijna 2.000 zakken chips en 1.000 kilo lolly's, zure matten en ander snoepgoed.

Carnaval

Het was allemaal bedoeld voor de grote carnavalsoptocht in Wijchen in Gelderland. Daar gooien ze het snoep van de praalwagens af, naar alle mensen langs de kant.

De optocht kon dit jaar niet doorgaan, eerst vanwege een storm en later vanwege maatregelen tegen het corona-virus. Nu heeft de organisatie dus besloten om al het snoep aan voedselbanken in de buurt te doneren.

Tandpasta

De medewerkers van de voedselbanken zijn er erg blij mee. Ze zeggen dat ze hier heel lang mee vooruit kunnen. Ook zijn ze van plan tandenborstels en tandpasta uit te delen, zodat iedereen gezonde tanden houdt.