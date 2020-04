Sacha's broer Niels kan niet naar de dagbesteding

Door de maatregelen tegen corona zijn mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking hun dagelijkse ritme kwijt. Voor mensen met een beperking is het belangrijk dat ze elke dag hetzelfde doen, zodat ze niet in de war raken. Maar dat is nu niet mogelijk.

In Nederland zijn er meer dan 200.000 mensen met een beperking waarbij het ritme is veranderd. Normaal gesproken gaan ze iedere dag naar de dagbesteding. Daar doen ze met elkaar leuke dingen, zoals knutselen en tuinieren. Maar door het virus is de dagbesteding overal gesloten.

Een van hen is de 17-jarige Niels. Ook hij zit thuis op dit moment. Niels snapt niet waarom hij thuis zit en daarom is hij soms boos of verdrietig. Zijn zusje Sacha van 14 merkt dat hij het soms moeilijk heeft.

Hij vindt het heel jammer dat hij nu niemand meer kan zien. En dat hij thuis moet zitten. Sacha