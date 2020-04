Taarten en koekjes bakken nu superpopulair

Taarten, cupcakes of koekjes: door het corona-virus zijn veel mensen nu aan het bakken. In veel winkels is bloem op en ook de bakmixen zijn populair. Ook kinderen duiken de keuken in voor iets lekkers.

Dat merken we aan onze mailbox. We krijgen veel mailtjes met mooie baksels. Bijvoorbeeld van Fenne, Linne en Maartje. Zij hebben voor oudere mensen in de straat cupcakes gebakken: