Ziekenhuis-mensen plakken eigen foto's op pak: 'Nu zie ik wie erin zit!'

Een lieve actie van mensen die in een ziekenhuis in Californië werken. Ze hebben een foto van zichzelf op hun werkpak geplakt. Zo kunnen patiënten tóch zien door wie ze verzorgd worden. Want door het pak en het mondkapje is dat best lastig te zien.

Nederland

Ook in Nederland doen sommige ziekenhuizen het. Bijvoorbeeld het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal. Zij zeggen dat het erg goed werkt en dat de patiënten het fijn vinden om nu de gezichten te kunnen zien.