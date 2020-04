Prijs voor kinderboek over scheidende ouders

Het beste Nederlandstalige kinderboek van dit jaar is Uit Elkaar van Bette Westera en Sylvia Weve. Het boek heeft de Woutertje Pieterse Prijs gewonnen. Dat is een van de belangrijkste prijzen voor kinderboeken.

Het boek gaat over scheiden. In het boek staan gedichten en plaatjes over scheidende ouders. Volgens de jury is het boek een beetje serieus, maar toch ook vrolijk. Kinderen met gescheiden ouders kunnen er volgens de juryleden veel steun aan hebben.

De schrijfsters krijgen een oorkonde en 15.000 euro!