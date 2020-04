Strenge regels met Pasen: houdt iedereen zich eraan?

In heel Nederland gelden regels om ervoor te zorgen dat het corona-virus zich niet verspreidt. Maar de regels zijn per provincie of zelfs per regio behoorlijk verschillend. In het noorden van Nederland zijn de regels het minst streng en in het zuiden juist het strengst.

In de stad Utrecht zijn pleintjes en skateparken afgesloten. Lucas ging op pad met twee handhavers om te kijken of iedereen zich daar aan de regels houdt. Dat zie je in de video bovenaan dit artikel.

Verschillen

Zo zijn in sommige gemeenten voetbalkooien en skateparken dicht. In andere gemeenten kun je daar nog wel heen. In de provincie Zeeland zijn alle campings gesloten, terwijl je in Groningen nog wel naar de camping mag. Dat komt doordat niet alleen de regering in Den Haag regels bedenkt, maar ook provincies en gemeenten zelf. Hier hoor je meer over de verschillen: