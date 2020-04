Jelmer (13) maakt anti-coronalied met Emma uit The Voice

DJ Jelmex van 13 kreeg een bijzonder verzoek van de burgemeester van Hengelo. Of hij een lied tegen corona wilde maken. Dat wilde hij, en hij kreeg hulp van zangeres Emma Boertien. Die ken je misschien nog uit The Voice of Holland.

Dit weekend waren ze druk met de opnames van de videoclip. Hoe de clip eruit gaat zien, zie je in de video hierboven.

Eerder dit jaar spraken we ook met Jelmer over zijn optredens als dj: