Online puppycursus voor Sam en baasjes Sophie en Isa

Door het corona-virus kunnen puppy-cursussen niet doorgaan. Dat is onhandig, want puppy's hebben zo'n cursus nodig om te leren luisteren naar hun baasje. Daarom doet hond Sam van baasjes Sofie en Isa nu mee met een online puppycursus.

In een puppycursus leren honden hoe ze moeten omgaan met verschillende mensen en dieren. Zo'n cursus heeft alleen zin als honden jong zijn. Als ze de cursus niet krijgen, kunnen ze later bang worden voor mensen of andere dieren.

Speelmiddag

Normaal gesproken gaat zo'n cursus in een groep en leren verschillende honden tegelijk wat ze moeten doen. Maar dat kan nu niet. Om honden toch te trainen, heeft de hondenschool van Sophie en Isa een online cursus bedacht en in het weekend een speciale speelmiddag.

Vanwege het corona-virus mogen de baasjes niet blijven kijken bij de speelmiddag en dat is best jammer. Toch is Isa blij dat de hondenschool dit heeft geregeld.