Lichtshow op kerk lijkt te veel op brand

Een lichtshow op de Sint-Petrusbasiliek in de Noord-Brabantse plaats Oirschot is gisteravond gestopt. Veel mensen dachten namelijk dat de kerk in brand stond.

Paasvuur

De lichtshow was een virtueel paasvuur. De bedoeling was om iedereen een vrolijk Pasen te wensen met mooie lichten en rook-effecten. Tegelijkertijd speelden de kerkklokken allemaal paasliedjes.

Brandweer

Omdat het vuur er heel echt uit zag, belden veel mensen de brandweer. Daarom heeft de kerk in overleg met de brandweer de lichtshow een half uur eerder dan gepland gestopt.