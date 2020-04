Premier Johnson uit het ziekenhuis: 'Ze hebben mijn leven gered'

De premier bedankt iedereen in het ziekenhuis die hem heeft geholpen. Hij gaat nu naar een landgoed om verder te herstellen.

Johnson heeft een week in het ziekenhuis gelegen. Drie dagen daarvan lag hij op de intensive care. Dat is een speciale afdeling voor patiënten die intensieve zorg krijgen.

De Britse premier Boris Johnson ligt niet meer in het ziekenhuis. Het gaat na veel gezondheidsklachten door corona weer wat beter met hem.

Dinsdag maakten we deze video over de Britse premier. Toen was hij net opgenomen op de intensive care.