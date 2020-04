Zo vieren jullie (en de wereld) een vrolijk Pasen

Het is Pasen en dat wordt over de hele wereld gevierd. Op veel plekken gaat het wel iets anders dan anders door alle corona-maatregelen. In de video hierboven zie je hoe jullie, hoe Nederland en hoe de wereld Pasen aan het vieren is.

Wat vieren we ook alweer met Pasen?

Pasen is een christelijk feest. Christenen geloven dat Jezus Christus, de zoon van God, tijdens Pasen was opgestaan uit de dood. Volgens het verhaal was Jezus eerst gestorven aan het kruis en daarna in een grot gelegd. Een paar dagen later was hij uit die grot verdwenen. Christenen geloven dat hij was opgestaan uit de dood.