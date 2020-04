Mevrouw Weyl maakte als kind de bevrijding van kamp Westerbork mee

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Ieder jaar is er een grote herdenking van de bevrijding van kamp Westerbork. Vanwege de maatregelen tegen het corona-virus, gaat die nu niet door. Mevrouw Weyl zat als kind in kamp Westerbork en maakte de bevrijding mee. Zij vindt het vreselijk dat de herdenking niet door kan gaan.

Ik vind het vreselijk. Ik begrijp dat het niet door kan gaan, maar voor mij is 12 april een dag vreugde. En nu is het geen dag van vreugde. Mevrouw Weyl

Het is vandaag precies 75 jaar geleden dat kamp Westerbork in Drenthe werd bevrijd. In dat kamp zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden, Sinti en Roma opgesloten door de Duitsers.

Mevrouw Weyl zou op de herdenking haar verhaal vertellen. Ze wil jongeren graag laten weten dat we allemaal gelijk zijn, geen vooroordelen moeten hebben en mogen genieten van de vrijheid. Aan haar eigen bevrijding in de Tweede Wereldoorlog denkt mevrouw Weyl ook terug. Ze zegt dat ze veel geluk heeft gehad.

Ik ben zo'n gelukskind. Ik heb veel geluk gehad. Gelukkig maar. Mevrouw Weyl

Het is de bedoeling dat er later dit jaar nog een grote herdenking komt over de bevrijding van Westerbork. Die staat gepland op 13 september.