Dit gezin zit al meer dan drie weken binnen

Zala, Lema, Luza en Sahil wonen met hun ouders in een kleine woning zonder tuin. Ze slapen met zijn vieren op één kamer en zijn nu al ruim drie weken niet naar buiten geweest vanwege het corona-virus. De ouders van de kinderen houden zich zo goed mogelijk aan alle regels. Het hele gezin is de afgelopen weken zelfs helemaal niet naar buiten gegaan. Ook niet om buiten te spelen.

Om een beetje in conditie te blijven sporten Zala, Lema, Luza en Sahil in de woonkamer. Verder zoeken ze zo veel mogelijk afleiding door te lezen, te tekenen en te knutselen. Tamara ging bij de kinderen langs om te kijken hoe het met ze gaat. Je ziet het in de video hierboven.

Vind jij het nog leuk om veel binnen te zijn of ben je er helemaal klaar mee? Reageer op de stelling: