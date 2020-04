Gevallen acrobaat kan eindelijk weer lopen

Misschien kun je het je nog wel herinneren: begin dit jaar viel een acrobate van tien meter hoogte naar beneden. Het gebeurde tijdens een circusact in Amsterdam.

Nu is er goed nieuws over de vrouw. Acrobate Kristina Vorobeva kan eindelijk weer lopen. Haar fysiotherapeut (dat is iemand die haar weer leert lopen) zegt dat de acrobate aan het einde van de maand naar huis kan.

Dan loopt ze nog wel op krukken. De fysiotherapeut weet niet of ze ooit nog kan optreden.