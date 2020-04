Moet je op school voortaan 1,5 meter afstand houden?

Veel mensen vragen zich af wanneer de scholen weer opengaan. De regering maakt dat volgende week bekend. De scholen zijn in ieder geval tot en met de meivakantie gesloten.

Ook in andere landen is dat zo. Landen mogen zelf beslissen wanneer ze het veilig genoeg vinden om de scholen weer open te doen. In Denemarken zijn de scholen voor kinderen tot en met 11 jaar vanaf morgen weer open. In Noorwegen gebeurt dat volgende week. In Italië en Spanje blijven de scholen voorlopig dicht.

Afstand houden

Als de Nederlandse scholen weer open kunnen, blijft het belangrijk om 1,5 meter afstand te houden. Als een leerling op school dan toch besmet is met het virus, is de kans kleiner dat die leerling andere kinderen besmet.

Maar deskundigen zeggen dat het heel lastig is om op scholen 1,5 meter afstand te houden. Vooral voor kleine kinderen is dat eigenlijk onmogelijk zeggen ze. Hoe denk jij daarover? Reageer op onze stelling!