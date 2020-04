Opnieuw brand in zendmasten

Bij twee telefoonzendmasten in Almere is gisteravond brand uit gebroken. Volgens de brandweer waren het kleine branden die snel geblust konden worden.

De brandweer denkt dat de branden zijn aangestoken. De politie is druk op zoek naar degenen die verantwoordelijk zijn voor de branden.

112 niet bereikbaar

Het is niet de eerste keer dat zendmasten in brand worden gestoken. Afgelopen week gebeurde het ook al vijf keer. Telefoonmaatschappijen vinden het erg dat de zendmasten in brand worden gestoken. Het noodnummer 112 in de buurt van zo'n paal is dan namelijk niet meer bereikbaar.