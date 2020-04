Middag-update: Trump is boos en dokter speelt viool

Iedere 'schooldag' praten we je in de middag-update bij over het laatste nieuws. Dit keer over de Verenigde Staten. Daar staan honderden auto's in de rij voor de voedselbank. Door de corona-crisis hebben miljoenen Amerikanen nu geen werk en dat zorgt voor grote geldproblemen.

Ook zie je een dokter die muziek speelt voor zijn patiënten en een woedende president Trump. Dat en meer nieuws zie je in de video hierboven!