Politiehond Bumper is terug! Jarenlang was hij een grote hit online, maar hij verdween van social media toen hij het échte politie-honden-werk moest gaan doen. Maar dat was niet echt een succes.

Daarom heeft de politie besloten dat Bumper geen echte politiehond blijft. In plaats daarvan gaat hij reclame maken voor de politie, want daar is hij natuurlijk wel supergoed in.