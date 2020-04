Kinderen komen in actie tegen hardrijders

Ze zijn het helemaal zat: Hugo, Gijs en Floor zien in hun straat iedere dag auto's voorbij scheuren. De bestuurders rijden zo hard dat de kinderen niet durven over te steken. Twee maanden geleden is een kitten van de overburen zelfs doodgereden door zo'n hardrijder.

Dat moet ander en daarom zijn ze al twee keer in actie gekomen. Zo hebben ze bijvoorbeeld stickers uitgedeeld en bestuurders gewaarschuwd. Maar dat heeft niet geholpen.

Flitspaal

Een tijdje geleden hebben ze daarom een zelfgeknutselde flitspaal langs de weg gezet. Daardoor zouden automobilisten denken dat ze een bekeuring krijgen en misschien toch zachter gaan rijden.

Maar van de politie mocht die paal niet blijven staan, omdat het gevaarlijk zou zijn. Een slechte reden, vinden ze. Daarom hebben ze nu een boze brief geschreven aan de gemeente.