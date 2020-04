Eindtoets afgelast: Wat doe je als je een ander advies wil?

Hoe werkt het met het schooladvies?

Alle achtstegroepers maken normaal gesproken een eindtoets in april. Ze hebben dan al eerder (meestal in februari) een schooladvies gehad van hun meester of juf. Dat is het belangrijkste advies.

Alleen kinderen die de eindtoets erg goed maken, kunnen nog een niveau omhoog. Je kan niet een niveau zakken als je de toets niet zo goed maakt.