Zo ziet Koningsdag er dit jaar uit

Over iets minder dan twee weken is het Koningsdag. Dit jaar heet het alleen ietsjes anders: Woningsdag, omdat je thuis in je woning moet blijven. En de feestdag ziet er ook anders uit dit jaar.

Koningsdag begint met het luiden van kerkklokken. Het idee is dat iedereen daarna thuis het Wilhelmus zingt. Vanuit de tuin, vanaf het balkon of uit het raam. Ook voor de vrijmarkt is een idee bedacht en kinderen mogen een brief schrijven aan de koning. In de video hierboven hoor je nog meer over de plannen voor Koningsdag.

Verjaardag

Koningsdag is natuurlijk ook de verjaardag van koning Willem-Alexander. Hij wordt 53 dit jaar en viert dat gewoon thuis. Koningsdag zou eigenlijk in Maastricht zijn. Of het daar nu volgend jaar alsnog wordt gehouden, is nog niet duidelijk.