Concertzaal Ahoy wordt nu extra ziekenhuis

In concertzaal Ahoy in Rotterdam wordt op dit moment hard gewerkt. De concertzaal wordt ingericht als noodziekenhuis. In het ziekenhuis kunnen, als het moet, 700 mensen terecht.

Op dit moment is dat nog niet nodig en ligt er nog niemand. Voor de zekerheid staan er al 82 bedden klaar voor de eerste patiënten. Het gaat om mensen die thuis niet verzorgd kunnen worden, maar niet zo ziek zijn dat ze naar een ziekenhuis moeten.

Songfestival

In de zaal zijn normaal gesproken grote voorstellingen en concerten. In deze hal zou ook het Eurovisie Songfestival zijn, maar dat is vanwege het virus afgelast.